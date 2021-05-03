В Турции назвали причину для признания Крыма российским

Турция должна признать Крым российским ради противодействия НАТО. Такую причину «Ленте.ру» назвал лидер турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

По его словам, «Турция должна признать независимость Кипра, Крыма и Абхазии», причем в первую очередь стоит решить именно вопрос полуострова. Председатель партии указал, что в противном случае военные силы США и НАТО будут находиться в Черном море, чего Анкара совершенно не хочет. «Желание [президента Украины Владимира] Зеленского начать авантюрную войну с Россией рассчитано на то, чтобы НАТО разместилось в Черном море», — заявил Перинчек.

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«Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России. И мы, как Турция, должны уважать их выбор. Крым никогда не вернется к Украине», — отметил политик. По его словам, Анкара может эффективно помогать крымским татарам вместе с Москвой, а не с Киевом.

Лидер «Родины» добавил, что Украина в каждом вопросе выступает на одной стороне с США, и Турция должна это учитывать. Зеленский, по мнению Перинчека, делает большую ошибку, доверяясь Западу. Он считает, что Вашингтон «использует Украину и Грецию как своих марионеток, а турецкая сторона не может спокойно считаться с активностью американских кукол в регионе», так как это угрожает ее безопасности и дружественным отношениям с соседями.

«Родина» в конце апреля призвала закрыть военные базы США на территории Турции и официально признать Крым российским.

До этого в Кремле заявили, что надеются убедить Анкару в неправильности позиции по Крыму.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. В ходе переговоров турецкий лидер согласился, что российское государство «аннексировало» Крым, и выступил за вступление Украины в НАТО.