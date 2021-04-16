Зеленский призвал украинцев отдыхать в Турции вместо россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна наращивать туризм в Турцию и показать, что поддерживает Анкару, призвав таким образом украинцев ехать туда на отдых вместо россиян, которые временно не имеют такой возможности. Видеообращение размещено на странице офиса Зеленского в социальной сети Facebook.

«Россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил он.

Кроме того, украинский лидер выразил благодарность за поддержку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Важно, что он поддерживает нашу позицию, не признает аннексию Крыма», — добавил Зеленский.

В четверг, 15 апреля, в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию — как чартерные, так и регулярные — будут полностью прекращены до 1 июня. При этом между Москвой и Стамбулом останется два рейса в неделю, которые будут обслуживаться авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).