Дети покатались на карусели в Казахстане и получили травмы

Дети пострадали, катаясь на аттракционе, в городе Уральск в Казахстане. Об этом сообщает издание «Уральская неделя».

По последним данным, несчастный случай произошел в воскресенье, 2 мая, в городском парке культуры и отдыха. Аттракцион под названием «Калейдоскоп» резко остановился, когда крутился на большой скорости. Из-за этого подвесные сиденья с детьми начали биться друг об друга.

На кадрах с места происшествия видно, что родители ждут своих детей возле аттракциона, а потом резко срываются с места и бегут к карусели через ограждения. При этом сиденья с детьми раскачиваются из стороны в сторону.

В результате пострадали восемь детей в возрасте от 5 до 10 лет. У них зафиксированы ушибы и ссадины, а также закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. Всех пострадавших госпитализировали, полиция расследует произошедшее. Владелец карусели заявил, что случившееся рассматривают как непредвиденную поломку.

Издание отмечает, что два года назад в парке произошел похожий инцидент. Тогда из-за неисправности внезапно остановилось местное колесо обозрения.