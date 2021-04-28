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Мужчина с ножом проник в детский сад и ранил 16 детей

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Неизвестный мужчина напал с ножом на детский сад в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района. Нападавший незаконно проник на территорию учреждения с холодным оружием. В результате двое воспитателей и 16 детей получили колото-резаные раны. Все пострадавшие были госпитализированы, два ребенка — в тяжелом состоянии. На кадрах с места, появившихся в сети, видно несколько детей в крови, также слышен плач.

Отмечается, что подозреваемый был задержан службами безопасности. Его мотивы и вид оружия, которым он воспользовался, выясняются, отмечает РИА Новости.

Это не первое нападение на детей в Китае. Так, в ноябре 2019 года мужчина проник на территорию детского сада и распылил среди детей едкое химическое вещество. Инцидент произошел в городе Кайюань провинции Юньнань на юго-западе страны. В апреле того же года мужчина напал с ножом на учащихся одной из начальных школ в провинции Хунань.

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