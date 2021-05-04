«Россия 24» выдала журналиста за критикующего власти в конфликте с Россией чеха

Государственный телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный», посвященный обострению отношений между Россией и Чехией. В нем Прагу за конфликт с Россией критиковал чех Милош Флайшганс, обвинивший местные СМИ в истерике. Репортаж был доступен на YouTube, однако на момент написания новости автор ограничил к нему доступ.

«Идет одна сплошная истерика: русские идут, все плохо, нам кирдык. Мы сейчас России докажем что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?» — сокрушался герой сюжета.

Рассказывая о Флайшгансе, авторы сюжета отметили, что он переехал из Чехии в Россию шесть лет назад. Поступок героя не вызвал понимания со стороны родных и друзей. За это время он женился на россиянке и успел выучить русский язык. Как выяснила корреспондентка «Чешского радио» в Москве Ивана Миленковичова, за простого чеха телеканал выдал бывшего журналиста международного информационного агентства «Россия сегодня».

Флайшганс работал в российском агентстве в качестве пражского обозревателя. В этом статусе он участвовал в форуме «Ливадия — 2019». В марте 2021 года словацкий ресурс ExtraPlus тоже назвал его корреспондентом «России сегодня».

Главный редактор «России 24» Евгений Бекасов заявил, что место работы источника не повлияло на его надежность. «А что чех, работающий в России, престает быть чехом? Не понимаю, в чем подмена понятий, если мы делаем репортаж про чехов, а он чех? Он не имеет право быть чехом? Он должен отказаться от чешского паспорта? От того, что он работает на "Спутнике" он не становится не чехом», — высказался руководитель редакции канала в разговоре с изданием «Подъем». Он добавил, что у Флайшганса есть право на свое высказывание.

Отношения Москвы и Праги обострились после того, как 17 апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Вребетице 16 октября 2014 года. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.