Белорусский призер Олимпиады объявил голодовку

Серебряный олимпийский призер по легкой атлетике, белорус Андрей Кравченко объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Об этом сообщает Reuters.

«У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают, а только усиливаются. Я сейчас на свободе, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме», — заявил Кравченко. Белорусский Фонд спортивной солидарности на своей странице в Facebook написал, что спортсмен похудел на 9,2 килограмма за семь дней голодовки.

Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье. На его счету серебро двух чемпионатов мира, а также победа на чемпионате Европы в десятиборье и семиборье.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.