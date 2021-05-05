Футболист забил гол дальним ударом одним касанием

Эквадорский нападающий мексиканского «Крус Асуля» Брайан Ангуло отличился в матче Лиги чемпионов CONCACAF против канадского «Торонто». Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Ангуло поразил ворота соперников на 28-й минуте. Эквадорец получил мяч после дальней передачи голкипера и забил дальним ударом одним касанием. Мяч стал единственным во встрече и позволил «Крус Асуль» победить. Мексиканский клуб пробился в полуфинал турнира.

В первом матче «Крус Асуль» переиграл канадцев со счетом 3:1. В 1/8 финала мексиканский клуб сломил сопротивление «Аркае» из Гаити.

Ангуло известен по выступлениям за эквадорский «Эмелек». Он трижды становился чемпионом страны. Также в активе форварда одна игра за сборную Эквадора.

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