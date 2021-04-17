Футболист РПЛ забил гол ударом через себя

Российский нападающий Ахмата Георгий Мелкадзе отметился забитым мячом во встрече 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Видео взятия ворот доступно в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

✂ Мелкадзе ножницами порезал оборону «Химок» на мелкие кусочки 😱



Насладись отборной красотой от Жоры в первом же матче тура 🤩 pic.twitter.com/hsPH1RYuBg — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

24-летний Мелкадзе забил гол ударом через себя. Он поразил ворота соперников на 65-й минуте сделав счет 3:0 в пользу «Ахмата». На 88-й минуте Брайан Идову из «Химок» один мяч отыграл. Итоговый счет противостояния — 3:1 в пользу грозненцев.

Мелкадзе забил первый гол за шесть месяцев. Форвард выступает за «Ахмат» на правах аренды с августа 2020-го. С сентября 2019-го он выступал за «Тамбов», в составе которого провел 18 матчей и забил семь голов.

Права на игрока принадлежат московскому «Спартаку». Он выступает за красно-белых с 2014 года.