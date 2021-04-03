Российский футболист забил гол со своей половины поля

Российский футболист «Волгаря» Александр Болонин забил гол со своей половины поля в матче 34 тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против владикавказской «Алании». Видео доступно в Twitter команды.

На 89-й минуте Болонин перехватил мяч, продвинулся с ним и со своей половины поля пробил по воротам соперника. Вышедший за пределы штрафной вратарь Ростислав Солдатенко не сумел отразить удар. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Волгаря».

После 34 матчей «Волгарь» набрал 50 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» располагается на пятом месте, имея в активе 60 очков.