Поединок по правилам MMA предложили провести в космосе

Итальянский продюсер Андреа Ерволино рассказал о планах о проведении турнира по смешанным единоборствам (MMA) в космосе. Его слова приводит Fast Company.

Итальянец — основатель компании Space 11, нацеленной на создание реалити-шоу в открытом космосе. Ерволино предлагает проведение турнира по MMA в условиях невесомости в рамках реалити-шоу Galactic Combat. По задумке итальянца, 40 бойцов MMA пройдут суровый отбор и лучшие восемь спортсменов примут участие в поединках. Только финалисты шоу отправятся на орбиту, где пройдет решающий поединок.

«Это будет не просто шоу. Это станет новым видом спорта — поединки в космосе», — заявил Ерволино. «Мы хотим объединить фанатов MMA по всему миру. Предложить более широкую концепцию», — подчеркнул продюсер.

К работе над проектом Ерволино привлек бывшего бойца MMA Джона Льюиса, который известен по выступлениям в UFC. Шоу может выйти в эфир уже в 2023 году.