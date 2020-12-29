Нурмагомедов дал совет подравшимся на турнире MMA Исмаилову и Минееву

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ» дал совет подравшимся соотечественникам Магомеду Исмаилову и Владимиру Минееву.

Спортсмен посчитал, что бойцы должны оценивать последствия от своих действий, ведь за ними следит молодое поколение, и посоветовал им больше не принимать участие в подобных потасовках. «Многие скажут, что я сам участвовал в подобном после боя с Конором [Макгрегором], но когда я выпрыгивал из клетки — я был один, на всю толпу. Отец не поддерживал такое поведение. Прошло время, и я его понял», — заявил Нурмагомедов.

Драка между Исмаиловым и Минеевым произошла 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, а болельщики начали перелезать через ограждение. Для пресечения инцидента потребовалось вмешательство полиции и ОМОНа. Исмаилов был оштрафован на 10 тысяч рублей.

В октябре 2018-го Нурмагомедов подрался с Макгрегором. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе. После этого Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на тренера соперника, спровоцировав массовую драку. После драки спортсмены получили дисквалификации и штрафы.