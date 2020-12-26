Стало известно о наказании для Исмаилова за драку на турнире MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов оштрафован за 10 тысяч рублей за участие в массовой драке на турнире в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом стало из вестно из решения Кунцевского суда столицы. Спортсмена признали виновным по части 3 статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Инцидент произошел вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с бойцом Владимиром Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков, — они принялись перелезать через ограждение. Для пресечения драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их очное противостояние завершилось вничью.