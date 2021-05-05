Визит Байдена к Картеру сравнили с посещением дома хоббитов

Пользователи Twitter, увидев фотографию четы Байденов в гостях у семьи экс-президента США Джимми Картера, сравнили встречу с посещением дома хоббитов. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Фотограф сделал снимок, используя широкоугольный объектив, из-за чего Джилл и Джо Байдены, расположившиеся по краям кадра, стали казаться в несколько раз больше, чем есть на деле.

«Как будто Картеры живут в кукольном домике», «Либо Байдены огромны, либо Картеры усохли в последние годы», «Как будто к хоббитам в гости зашли», — шутили пользователи социальной сети.

Ранее в интернете оценили наряды внуков Джо Байдена за сотни тысяч рублей на инаугурации. Официальный фотограф Белого дома опубликовала снимок, на которым запечатлены президент США с супругой, их совместная дочь и внуки. Согласно материалу, наряд одной из внучек — шелковое розовое платье с изображением сердец — стоил 1575 долларов (115 тысяч рублей), а второй — коралловое платье с пайетками — 1995 долларов (146 тысяч рублей).