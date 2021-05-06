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Британская разведка объявила о поиске специалиста по новейшему оружию

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Главное здание MI6
Главное здание MI6
Фото: Reuters

Британская разведка объявила о поиске главного специалиста по оружию и технологиям. Об этом заявил руководитель службы MI6 (Ми-6) Ричард Мур в Twitter.

Вакансия была опубликована на сайте по поиску руководителей Saxton Bampfylde. Новый сотрудник возглавит техническое подразделение «Q». Он будет отвечать за создание и внедрение технологий для обеспечения безопасности и успеха международных миссий разведки.

От специалиста MI6 требуют опыт руководства цифровым бизнесом, навыки сотрудничества и привлечения партнеров в частном и государственном секторе. «Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», — сказано в вакансии.

Техническое подразделение «Q» известно массам по фильмам о Джеймсе Бонде. Сотрудники подразделения предоставляли «агенту 007» новейшее оружие, транспорт и другие необходимые приспособления для выполнения задания.

22 марта Великобритания объявила о создании «антироссийского» отряда специального назначения для борьбы с российским влиянием. Перед спецназовцами будет поставлена задача «пресекать вмешательство России по всему миру в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

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