Британские спецслужбы заподозрили в преступлениях на родине

Британские спецслужбы MI6 и GCHQ заподозрили в том, что они могли незаконно уполномочить своих осведомителей совершать серьезные преступления на родине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на судебное решение закрытого трибунала по безопасности, рассматривающего жалобы на органы разведки Великобритании.

Как следует из постановления, информаторам тайной разведки, возможно, было разрешено «участвовать в преступной деятельности в Соединенном Королевстве». В суде поднимался вопрос о законности такого разрешения, несмотря на запрет парламента. Согласно закону о разведывательных службах, агенты могут нарушать закон только за границей.

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Доказательства этому всплыли в деле, возбужденном коалицией групп защиты гражданских свобод, включая Reprieve, Центр Пэта Финукейна, Privacy International и Комитет по отправлению правосудия (CAJ) в Белфасте. Обращаясь к трибуналу, Бен Джаффи, королевский адвокат, представляющий интересы коалиции заявил, что «MI6 и GCHQ не могут заниматься преступной деятельностью в Великобритании», поскольку таким правом обладает лишь Служба безопасности (MI5).

Однако источники издания в Уайтхолле заявили, что судебный процесс еще не завершен, и предостерегли тех, кто делает «предположения» о полномочиях и намерениях МИ-6.

Это второй случай за два дня, когда действия MI6 были поставлены под сомнение после того, как представители службы не сообщили министерству иностранных дел Великобритании о том, что один из находящихся за рубежом секретных агентов ведомства вышел из-под контроля и может быть замешан в серьезных преступлениях. Упомянутому сотруднику хотели обновить лицензию на убийство. И хотя у MI6 были веские основания считать, что запреты были им нарушены, разведка все же обратилась в МИД с запросом о продлении его полномочий. На это обстоятельство обратили внимание надзорные органы.

В августе стало известно, что секретные агенты британской разведывательной службы MI6 спустя 60 лет вновь получат лицензию на убийство врагов страны: ее официально обновили. Об этом заявила министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.