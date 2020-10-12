Стало известно о тайной встрече Зеленского с главой британской разведки

Стало известно о тайной встрече нового главы британской спецслужбы МИ-6 Ричарда Мура с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

Уточняется, что на встрече с украинской стороны также присутствовал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Источники отдельно отмечают, что глава британской разведки практически никогда не встречается с руководителями иностранных государств.

Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами на Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.

Ранее сообщалось, что встречу с Зеленским и его женой Еленой провели герцог Кембриджский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Она состоялась в Тронном зале Букингемского дворца в Лондоне. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7-8 октября. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.