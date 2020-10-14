Зеленский раскрыл подробности встречи с главой британской разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию встречался с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — заявил он. При этом Зеленский поведал, что большинство вопросов касались «помощи и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», а также противодействия дезинформации и фейковым новостям.

О тайной встрече Зеленского с Муром стало известно 12 октября. Источники в окружении президента Украины утверждали, что, среди прочего, на переговорах обсуждалось «окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное».

Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7-8 октября. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.