Британские спецслужбы завербовали сирийских террористов ради информации о России

Спецслужбы Великобритании заставляли работать на себя террористов ради того, чтобы получить информацию о военных объектах России в Сирии. Об этом рассказал бывший боевик террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Мухаммед Хусейн Сауд, передает ТАСС.

Он отметил, что британские спецслужбы вышли на него через посредников и пообещали снабдить всем необходимым: деньгами, телефонами, фотоаппаратами. Его миссия состояла в том, чтобы фотографировать объекты сирийской разведки, а также российской и сирийской армий. Полученные снимки он отправлял спецслужбам через интернет. По словам Сауда, в дальнейшем на российской базе планировали устроить теракт.

Бывший боевик отметил, что виделся с сотрудниками разведки на границе с Иорданией, на американской военной базе Эт-Танф. Он сбежал туда из Пальмиры (на северо-востоке от Дамаска), где до этого работал на ИГ.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

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