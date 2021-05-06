Названа самая популярная косметическая операция во время пандемии

Наиболее популярной косметической процедурой в США во время пандемии коронавируса стало увеличение ягодиц. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Американского Общества пластических хирургов.

Всего в стране было установлено на 22 процента больше ягодичных имплантов, чем годом ранее (1179 и 970 соответственно). Также популярностью пользовались «традиционные» инъекции ботокса.

Наименее популярной процедурой стали операции по пересадке волос, падение этой услуги достигло 60 процентов.

В августе 2020 года Управляющая Институтом пластической хирургии на Цветном бульваре Ксения Дельник назвала предпочтения россиянок в пластических операциях. Выяснилось, что сейчас женщины предпочитают женственные формы, а именно — широкие бедра, тонкую талию, а также упругие и круглые ягодицы.

В 2019 году англичанка Лиа Кэбридж поехала в Турцию, чтобы сделать себе «бразильские ягодицы», но умерла во время операции. Мать троих детей заплатила за операцию в элитной клинике 6,5 тысячи фунтов (536,2 тысячи рублей) наличными. Кэбридж должны были удалить жир из талии и закачать его в ягодицы. Однако во время операции в вену женщины попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа.