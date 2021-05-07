Белоруссия отказалась «вставать на колени»

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна отказывается «вставать на колени» несмотря на давление, оказываемое со стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется в пресс-службе белорусского правительства, высказывание политика было сделано в преддверии празднования Дня Победы во время посещения Военного кладбища в Минске.

«Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить», — сказал Головченко, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также премьер-министр подчеркнул, что в Белоруссии хотели бы навсегда забыть трагические события военных лет, однако в последнее время «приходится все чаще обращаться к тем урокам».

Кроме того, политик добавил, что далеко не все государства одобряют суверенитет Белоруссии. По мнению Головченко, с момента объявления независимости республики в 1994 году, некоторые страны оказывают на нее экономическое давление.

Ранее в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европейскому Союзами проблемами в связи с введением санкций против Минска. Так, лидер страны поручил премьер-министру собрать информацию о западных компаниях, ведущих деятельность на территории республики.