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Билл Гейтс назвал величайшее научное достижение в истории

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Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: Charles Platiau / File Photo / Reuters

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал вакцины от коронавируса величайшим научным достижением в истории. Своим мнением он поделился в интервью газете Handelsblatt.

Таким образом американский предприниматель ответил на вопрос о том, какие три изобретения он считает важнейшими в мире. «Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию», — подчеркнул он.

По мнению Гейтса, рывок совершили не только технологии изготовления вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), но и на основе аденовируса, к которым относится, в частности, российский «Спутник V». Достоинствами таких препаратов бизнесмен считает приемлемую цену, простоту доставки и высокую способность к адаптации.

На втором месте Гейтс расположил изобретение микропроцессора. Основатель Microsoft отметил, что является фанатом этого устройства, так как именно микропроцессор, по его словам, сделал возможным существование персонального компьютера и запустил волну инноваций, которая не стихает на протяжении 50 лет.

Замыкает тройку величайших изобретений, по мнению Гейтса, «Зеленая революция». Это комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран в середине прошлого века. Он привел к существенному росту урожайности.

В августе прошлого года миллиардер заявил, что в ряде государств пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. По его словам, развитым странам удастся победить COVID-19 к концу 2021 года, в остальном мире с пандемией будет покончено к концу 2022 года.

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