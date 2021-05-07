Александр Маршал прокомментировал слухи о своей болезни

Российский певец Александр Маршал впервые прокомментировал слухи о своей возможной болезни, появившиеся после ряда публикаций в СМИ. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление», — заявил исполнитель. По его словам, «журналисты все преувеличили» после того, как увидели его заезжающим в больницу. Певец добавил, что продолжает работу над новыми песнями.

В марте сообщалось, что Александр Маршал был госпитализирован в предынсультном состоянии, однако его супруга эту информацию опровергла. По ее словам, «у него просто скакнуло давление». Позже «Комсомольская правда» написала, что у певца обнаружили вертебро-базилярную недостаточность. Врачи отмечали, что этот недуг поддается лечению, но представляет опасность для пациента.