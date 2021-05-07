18-летняя российская фигуристка восхитила фанатов фигурой в купальнике

Российская фигуристка Софья Самодурова выложила в Instagram фотографию в купальнике, чем восхитила пользователей сети.

На фото 18-летняя спортсменка позирует в черном бикини на берегу моря. В комментариях фанаты восхитились фигурой Самодуровой, назвав ее идеальной. «Какая же красивая», «Фигура огонь», «Богиня», — написали они.

3 мая Самодурова также поделилась с подписчиками фотографией в купальнике. На фото россиянка лежала на животе на морском побережье.

18-летняя Самодурова выступает в женском одиночном катании, тренируется под руководством Алексея Мишина. В 2019 году она стала чемпионкой Европы и бронзовым призером командного первенства мира. На чемпионатах России спортсменка не поднималась выше шестого места.

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