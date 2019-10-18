Фигуристка Самодурова выиграла короткую программу на турнире в Минске

Россиянка Софья Самодурова выиграла короткую программу в одиночном катании на турнире Ice Star, проходящем в Минске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат 17-летняя фигуристка получила 62,23 балла. Екатерина Рябова, выступающая за Азербайджан, заняла второе место (58,39 балла). Третье место досталось спортсменке из Швеции Матильде Альготссон, которая получила 55,46 балла.

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Также 18 октября прошли и соревнования пар. Российский дуэт Андрея Багина и Аннабель Морозовой занимает третью строчку после ритм-танца. Они набрал 75,25 балла. Второе место за украинской парой: Максим Никитин и Александра Назарова за свой прокат получили 75,35 балла. Лидируют фигуристы, представляющие Испанию, Сара Уртадо и Кирилл Халявин (76,08).

Самодурова — бронзовая призерка командного чемпионата мира-2019. В том же году она завоевала золото чемпионата Европы. Самодурова занимает девятую строчку в рейтинге фигуристок-одиночниц Международного союза конькобежцев.

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