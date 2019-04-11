Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала второй результат в короткой программе на командном чемпионате мира, который проходит в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место по итогам короткой программы заняла японская фигуристка Рика Кихира. 16-летняя спортсменка установила мировой рекорд, набрав за прокат 83,97 балла. Результат Туктамышевой — 80,54 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото, набравшая 76,95 балла. Россиянка Софья Самодурова показала шестой результат (68,61 балла).

Туктамышева не попала в основной состав национальной команды на чемпионат мира. Вместо нее на турнир отправилась Евгения Медведева, победившая в финале Кубка России. В итоге Медведева получила бронзовую медаль, а первой стала россиянка Алина Загитова.

22-летняя Туктамышева является серебряным призером командного чемпионата мира. Фигуристка завоевала награду на турнире в Токио в 2015 году.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

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