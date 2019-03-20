Российская фигуристка раскритиковала Туктамышеву за раздевание на льду

Российская фигуристка Анна Погорилая раскритиковала соотечественницу Елизавету Туктамышеву за номер с раздеванием на льду. Интервью со спортсменкой опубликовано в «АиФ».

20-летняя Погорилая призналась, что не разделяет восторга от выступления Туктамышевой со стриптизом. «Я бы точно так не смогла. Я себя уважаю как женщина. Мне было бы неудобно, когда мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?"» — заявила она.

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В ноябре 2018-го Туктамышева выступала на этапе Гран-при в Канаде, где впервые продемонстрировала нашумевший номер. 22-летняя фигуристка выступила в образе стюардессы. Россиянка разделась во время проката, завершив его в одном бюстгальтере. Номер принес Туктамышевой популярность в сети.

Погорилая — также представительница женского одиночного катания. На ее счету бронзовая медаль на чемпионате мира-2016.

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