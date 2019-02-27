Туктамышева назвала «убийством» непопадание на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter-аккаунте отреагировала на то, что не вошла в состав сборной России на чемпионат мира.

Туктамышева заявила, что внутри нее теплилась надежда, как у наивной маленькой девочки. «Вы убили ее. Но я боец и продолжу бороться», — добавила она.

На голосовании тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках было решено включить в состав на чемпионат мира Алину Загитову, Софью Самодурову и Евгению Медведеву. До этого Туктамышева и Медведева были в списке запасных.

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22 февраля Туктамышева уступила Медведевой в финале Кубка России. До победы фигуристке не хватило менее двух баллов.

Предыдущий международный турнир — чемпионат Европы — Туктамышева пропустила. Спортсменка не смогла принять участие в первенстве России из-за болезни и не попала в состав национальной команды на турнир.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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