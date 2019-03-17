Оставшаяся без ЧМ Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в эфире канала Z+ высказала мнение о составе сборной России на чемпионат мира в Японии.

Фигуристка заявила, что решение по составу можно назвать «более-менее справедливым». По словам Туктамышевой, она осталась в запасных не из-за возраста, а из-за поражения в финале Кубка России. «Хочу, чтобы чемпионат мира закончился и все сложилось удачно у девочек. Буду обращаться только к девочкам, поскольку болею за Россию», — отметила она.

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Туктамышева добавила, что конфликта с Евгенией Медведевой у нее нет. «Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке», — сказала она.

Федерация фигурного катания России включила в состав на чемпионат мира Медведеву, Алину Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева числились в списке запасных. 22 февраля Туктамышева уступила Медведевой в финале Кубка России. Туктамышева назвала «убийством» непопадание на турнир.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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