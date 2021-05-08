Мир
 
Последние новости
Аналитики предсказали курс рубля на ближайшие месяцы
Капризов установил очередной рекорд в НХЛ
Найдена связь между размером мозга и продолжительностью зевка
Жириновский предложил освобождать от ареста за вакцинацию от коронавируса
Боец MMA сплющил нос сопернику ударом ногой
Вертолет NASA впервые перелетел на новое место на Марсе
Россиянам раскрыли типичные сценарии телефонных мошенников
Мясников назвал «мужской» симптом возникновения рака
Депутат Рады обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

В Японии обеспокоились союзом России и Китая в случае вооруженного конфликта

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press

Японцы прокомментировали итоги встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Лондоне и обеспокоились из-за сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo News Japan.

Дипломаты по итогам встречи назвали Россию и Китай одними из самых больших угроз для мира. Пользователи сети посчитали, это негативно повлияет на Японию в случае вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, отмечено, что «такими заявлениями мы только бросаем Россию и Китай в объятия друг друга».

Читатели призвали к конкретным действиям, а также попросили «перетащить» Россию на сторону Запада или наладить Японии двусторонние переговоры, назвав отношения своей страны с соседями ужасными. «Япония зажата между Россией и Китаем, как между молотом и наковальней! Америка и Запад далеко, а вот Япония — тут как тут!», — добавил другой пользователь.

3-5 мая в Лондоне прошла первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки». На обсуждение России было потрачено полтора часа. По итогу участники призвали российскую сторону принять меры по деэскалации на границе с Украиной и в Крыму, и при этом выступили за стабильные и предсказуемые двусторонние отношения. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги призвал «Большую семерку» выработать единый подход к сотрудничеству с Россией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Японские читатели: итоги саммита G7 — Китай и Россия наши главные враги. Это страшно! (Yahoo News Japan, Япония)
США заявили о нежелании вводить новые санкции против России
МИД Японии призвал G7 выработать единый подход к России
Министры иностранных дел стран G7 выступили за стабильные отношения с Россией