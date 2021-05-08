В Японии обеспокоились союзом России и Китая в случае вооруженного конфликта

Японцы прокомментировали итоги встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Лондоне и обеспокоились из-за сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Yahoo News Japan.

Дипломаты по итогам встречи назвали Россию и Китай одними из самых больших угроз для мира. Пользователи сети посчитали, это негативно повлияет на Японию в случае вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, отмечено, что «такими заявлениями мы только бросаем Россию и Китай в объятия друг друга».

Читатели призвали к конкретным действиям, а также попросили «перетащить» Россию на сторону Запада или наладить Японии двусторонние переговоры, назвав отношения своей страны с соседями ужасными. «Япония зажата между Россией и Китаем, как между молотом и наковальней! Америка и Запад далеко, а вот Япония — тут как тут!», — добавил другой пользователь.

3-5 мая в Лондоне прошла первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки». На обсуждение России было потрачено полтора часа. По итогу участники призвали российскую сторону принять меры по деэскалации на границе с Украиной и в Крыму, и при этом выступили за стабильные и предсказуемые двусторонние отношения. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги призвал «Большую семерку» выработать единый подход к сотрудничеству с Россией.