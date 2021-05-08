В Петербурге подростка ударили ножом на оживленной улице

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, ударившего ножом проходившую мимо девушку, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 7 мая на Большом проспекте — оживленной улице на Петроградской стороне города. На запись камеры наблюдения попал момент, как мужчина останавливается, что-то говорит проходящей мимо 16-летней девушке, она оборачивается, после чего неизвестный ударяет ее ножом.

Подросток серьезно не пострадала и самостоятельно ушла с места происшествия. Сам нападавший также поспешил скрыться. Сейчас его ищет полиция.

В начале апреля житель Владивостока, который ехал в автобусе, сначала начал высказывать претензии одному из пассажиров за то, что тот наступил ему на ногу, а затем на конечной остановке вышел за ним и ударил ножом в живот.