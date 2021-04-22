Пожилую сестру ученого Чилингарова избили в подъезде

В Санкт-Петербурге 59-летний уроженец Оренбургской области избил пожилую сестру известного ученого-океанолога Артура Чилингарова Наталию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным полиции, нападение на 72-летнюю пенсионерку произошло в подъезде дома на 1-й линии Васильевского острова. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове. Отмечается, что в руках у нападавшего был нож.

В полицию обратилась соседка пострадавшей, услышав ее крики. Она же вызвала скорую. Избитую женщину доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

С места преступления мужчина скрылся, но его оперативно нашли и доставили в отделение полиции. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По мнению следствия, преступник напал на пенсионерку из-за личной неприязни.

В декабре 2020 года сообщалось, что 81-летний Артур Чилингаров заразился коронавирусом.