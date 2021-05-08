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Названы дата и место похорон бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Стали известны дата и место похорон бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 11 мая, в соответствии с пожеланиями близких политического деятеля.

Егор Лигачев умер на 101-м году жизни 7 мая в Москве. С 1985 по 1990 годы был членом Политбюро ЦК КПСС, а с 1983 по 1990 годы Лигачев занимал должность секретаря ЦК КПСС. Политику приписывается авторство и активное участие в антиалкогольной кампании, развернутой в СССР в 1985 году.

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