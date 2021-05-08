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Итальянский ветеран рассказал о фальшивых похоронах немецких солдат

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Фото: РИА Новости

Участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто поделился воспоминаниями о событиях Второй мировой войны и поздравил всех с Днем Победы. С ветераном поговорило РИА Новости.

Одним из запомнившихся ему эпизодов стали фальшивые похороны, которые устраивали немецкие солдаты. На протяжении нескольких вечеров военные обыгрывали процессию с крестами, чтобы отвлечь союзные войска. «На следующий день из этого района нас обстреляла артиллерия. Тогда мы поняли, что это был обман. Когда немцы решили повторить трюк, я дал приказ открыть стрельбу, и они разбежались. В телеге, которую они бросили, лежали снаряды. Были погибшие, именно в тот момент я понял, что такое война», — сказал Малвестуто.

Кроме того, итальянский ветеран поделился, что чувствует себя исполнившим долг перед страной. Он хотел бы, чтобы молодые люди «относились друг к другу как братья».

В апреле Малвестуто исполнилось 100 лет. Он проживает в учреждении по уходу за пожилыми людьми в родном городе Сулмона, это последний офицер знаменитой бригады Майелла, военного подразделения итальянского Сопротивления.

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