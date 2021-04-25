Американский ветеран Второй Мировой войны перечислил общие цели России и США

В США российские дипломаты и американские чиновники возложили венки к мемориалу «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище неподалеку от Вашингтона. Церемония состоялась в память о встрече на Эльбе во время Второй Мировой войны в 1945 году, передает РИА Новости.

На мероприятии выступил полковник армии США в отставке, один из последних ныне живущих участников тех событий Фрэнк Кон. Ветеран напомнил, что Москва и Вашингтон когда-то были союзниками, и перечислил их совместные цели. «И у России, и у США есть так много общих целей, для достижения которых они должны работать сообща, в том числе: изменение климата, торговля, борьба с COVID-19 и другие проблемы», — подчеркнул Кон.

Российскую сторону на церемонии представлял временный поверенный в делах России в Вашингтоне Сергей Кошелев. Он отметил, что встреча советских и американских войск в Германии 25 апреля 1945 года — это особая дата для двусторонних отношений и призвал Россию и США вместе защищать «Дух Эльбы».

Знаменательная встреча на Эльбе стала кульминацией союзничества между Москвой и Вашингтоном в рамках антигитлеровской коалиции в годы Второй Мировой войны. В честь 50-летней годовщины этого события на Арлингтонском кладбище в США в 1995 году была установлена мемориальная плита с изображением советских и американских военных.