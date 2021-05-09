Новый Хабиб рассказал о предстоящих поединках

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, в Twitter рассказал о предстоящих поединках.

Спортсмен написал, что собирается провести бой в полусреднем весе в августе и ноябре этого года, а в среднем дивизионе — в сентябре и декабре.

О возвращении Чимаева к выступлениям летом 2021-го стало известно в марте. Боец восстанавливается после заражения коронавирусом. По причине болезни сорвался его поединок с Леоном Эдвардсом, который должен был состояться еще в конце 2020-го в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трудности в ходе восстановления даже вынудили бойца объявить об уходе из MMA. Однако Чимаев изменил свое решение вскоре после того, как с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.