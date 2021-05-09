Россиян предупредили об опасности туризма в одну страну

Посольство России в Мали предупредило туристов об опасностях при посещении страны. Об этом сообщает ТАСС.

Так, российским гражданам порекомендовали не посещать Мали из-за напряженной и небезопасной обстановки в регионе. Одним из факторов опасности для туристов были названы участившиеся случаи нападения различных террористических группировок на органы правопорядка и мирных жителей.

Отмечается, что последняя террористическая акция произошла 15 марта — в ходе боевых действий погибли более 30 военнослужащих республики и были ранены еще 14 человек.

Как добавили в диппредставительстве, обстановка в столице страны Бамако остается спокойной, в южных и западных регионах Мали ситуация также относительно стабильна.

Ранее в мае россиян попросили срочно покинуть одну страну — правительство Непала решило приостановить все международные авиаперелеты с 6 мая из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации.