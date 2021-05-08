Популярный у россиян курорт введет локдаун из-за коронавируса

Тунис на неделю вводит полный локдаун для борьбы с распространением коронавируса, об этом заявил премьер-министр страны Хишам Машиши, передает радиостанция Mosaique FM.

Карантин продлится с 9 по 16 мая. Власти призвали граждан соблюдать ограничительные меры и воздержаться от празднования Ураза-байрам, который 13 мая завершает мусульманский пост в священный месяц рамадан.

Министерство внутренних дел Туниса проинформировало граждан, что в период локдауна запрещены семейные, культурные и спортивные мероприятия, будут закрыты места отдыха, парки и магазины, перемещения между городами за исключением неотложных случаев. Границы популярного у россиян курорта также будут закрыты.

В настоящее время в Тунисе зафиксировано 317 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 11 тысяч завершились летальным исходом. Продолжается вакцинация российским препаратом «Спутник V». Также на территории страны разрешены к применению вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Минздрав Туниса зарегистрировал «Спутник V» в январе. Регистрация препарата была выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины и осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Общенациональная прививочная кампания стартовала 13 марта. Глава Минздрава страны Фаузи Мехди привился российской вакциной 22 марта.