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Путин заявил о непрекращающихся попытках оправдать нацистские преступления

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Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Красной площади заявил о том, что попытки оправдать нацистские преступления не прекращаются до сих пор. Обращение главы государства на параде Победы транслировал Первый канал.

Путин заявил, что война принесла так много «невыносимых испытаний, горя и слез», что их невозможно забыть. Однако в мире и по сей день совершаются попытки переписать историю и оправдать преступников.

«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей и их последователей», — заметил глава государства.

Российский лидер добавил, что именно советский народ совершил подвиг и отразил нашествие фашистов.

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