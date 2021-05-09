СБУ нашла фото Путина у распространителей листовок с угрозами

Служба безопасности Украины (СБУ) нашла у подозреваемых в организации распространения антивенгерских листовок в Закарпатской области фотографию президента России Владимира Путина и заявила о российском следе в уголовном деле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемыми по делу стали три человека, двое из них — переселенцы из Луганска. По версии СБУ, нарушители действовали по заказу «российских кураторов» и согласились пойти на преступления за 500 долларов (более 36 тысяч рублей). «Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерской национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы придать "особую окраску" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников», — сообщили украинские силовики.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»). В ходе обыска у подозреваемых, помимо портрета Путина, нашли российскую символику.

В начале мая на улицах города Берегово появились листовки с угрозами в адрес жителей венгерского происхождения. «Вон с украинской земли! Даем вам одну неделю и начинаем травить, как крыс», — указывалось на плакатах.

Кризис в венгерско-украинских отношениях начался после принятия закона «Об основах государственной языковой политики», разработанного командой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Венгрия выступила категорически против нового языкового законодательства, заявив о дискриминации венгерского населения Украины.