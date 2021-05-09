Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы

Космонавты с Международной космической станции (МКС) поздравили жителей Земли с Днем Победы. Видео с поздравлением разместил на своем сайте «Роскосмос».

С борта МКС Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай послали землянам праздничный привет по случаю Дня Великой Победы. Новицкий отметил, что россияне всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла, а также чтить память миллионов жертв, ценой которых людям вернули мир, право на жизнь и свободу. Дубров, в свою очередь, заявил, что 9 мая 1945 года определило развитие всей человеческой цивилизации и стало одним из основных событий прошлого века.

Американский астронавт Ванде Хай же подчеркнул, что МКС является блестящим историческим примером международного сотрудничества. По его словам, космонавты объединены общей целью, которая заключается в мирном стремлении к открытиям и исследованиям на благо всего человечества. Отмечается, что американец произнес свою часть поздравления на русском языке.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал уникальные кадры зарождения вихрей и погоды, снятые российским спутником «Арктика-М», запущенным в феврале. На одном из присланных фото показано «зарождение вихрей и погоды над северным полушарием».