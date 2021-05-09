Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке

Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе «мотоциклы с коляской» Роман Кох скончался после падения на тренировке в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр технических видов спорта (ЦТВС) региона.

Источник не раскрыл подробностей произошедшего. Уточняется лишь то, что «Кох упал, а позже умер».

33-летний Кох проживал в Верхней Пышме и выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Помимо пяти титулов чемпиона России, в его активе выступления на чемпионатах мира.

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