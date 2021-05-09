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Все участники парада Победы в Москве оказались привитыми от коронавируса

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Всем участникам парада Победы на Красной площади в Москве сделали прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что вакцина в первую очередь была направлена Вооруженным силам: все участвующие в параде должны были быть привиты. Вакцинировались и маршировавшие по брусчатке, и обеспечивавшие проведение парада военные.

Главный парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади 9 мая. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц наземной военной техники — образцы времен войны (в том числе десять танков Т-34) и современные машины.

С трибун за действом наблюдали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, суворовцы и воспитанники Московского кадетского корпуса, первые лица государства и президент России Владимир Путин. Церемония завершилась пролетом 76 самолетов и вертолетов.

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