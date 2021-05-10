Российские керлингистки проиграли в финале чемпионата мира, проходящего в канадском Калгари. Результаты доступны на сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

Женская национальная команда оказалась слабее швейцарок в решающем противостоянии. Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу соперниц. В составе российской сборной выступили Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В полуфинале россиянки обыграли шведок. Встреча завершилась со счетом 8:6.

Таким образом, сборная России во второй раз в истории завоевала серебряные медали чемпионата мира. Россиянки ни разу не выигрывали турнир. В активе команды также четыре бронзы.

Для сборной Швейцарии это вторая подряд и восьмая в истории победа на первенстве мира. На счету команды также два серебра и пять бронзовых наград.

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