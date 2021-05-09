Российские керлингистки вышли в финал чемпионата мира, проходящего в канадском Калгари. Результаты доступны на сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).
Женская национальная команда оказалась сильнее шведок в полуфинальном противостоянии. Встреча завершилась со счетом 8:6. В составе российской сборной выступили Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В финале сборной России предстоит встретиться с командой Швейцарии, которая победила в полуфинале американок. Матч пройдет 9 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Россиянки не разу в истории не выигрывали чемпионат мира.