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Восстановлена хронология пропажи главы омского минздрава

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Восстановлена хронология пропажи министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Ее опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, Мураховский следовал последним на квадроцикле в составе группы. В какой-то момент он наехал на березу и, пока пытался выбраться, отстал от других. Далее министр отошел от квадроцикла, чтобы связаться с группой по рации, но сбился с пути и не смог найти обратную дорогу.

Вскоре он нашел вагончик и остался в нем на ночь. Там же Мураховский перекусил, растопил буржуйку и вскипятил чайник, а на следующее утро двинулся в путь.

Чиновник также рассказал, что видел пролетающий над собой вертолет, кричал и махал руками, но его не заметили. Телефона у него с собой не было, поскольку связи в той местности нет.

Ранее 10 мая стало известно, что Мураховский, поиски которого длились три дня, найден живым. Он сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово и уже готов приступить к работе. От медицинской помощи глава омского минздрава отказался.

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