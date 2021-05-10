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Глава омского минздрава извинился перед искавшими его людьми

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский извинился перед людьми, участвовавшими в его поисках. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, во-первых, хочу выразить благодарность всем, кто за меня беспокоился, кто меня искал, я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Прошу прощения за то, что не дал отметить праздник 9 Мая [тем], кто участвовал в моем поиске», — сказал Мураховский.

Он добавил, что искал выход из леса почти трое суток.

Ранее глава омского миздрава назвал свое спасение везением. Он также объяснил, что потерялся, поскольку не смог сориентироваться на местности.

Мураховский пропал 7 мая, после того как отправился на охоту. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Спустя несколько дней удалось найти только квадроцикл — в 6,5 километра от охотбазы, неподалеку видели двух медведей.

Чиновника искали несколько дней, а 10 мая он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи. Его доставили в больницу Большеуковского района и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово, куда его увезли друзья.

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