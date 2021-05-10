Россия
 
Последние новости
Европейская страна победила коронавирус с помощью «Спутника V»
Россиянин подавился шашлыком и пережил клиническую смерть
Разработчик «Спутника V» раскрыл степень защиты Путина после вакцинации
В Германии сообщили об отсутствии нужных документов для поставок «Спутника V»
Путин выйдет на лед в матче Ночной хоккейной лиги
Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа почти на миллиард рублей
Для прозванного русским шпионом кита создадут заповедник и снимут о нем кино
В Госдуме прокомментировали разницу в выплатах ветеранам в России и Средней Азии
Паралимпийскую чемпионку из России обманули почти на два миллиона рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео c поисков заблудившегося в лесу министра

Перейти в «Мою Ленту»

Кадры поисковой операции из леса, где ранее заблудился министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, появились в сети. Запись опубликована в Telegram-канале RT.

Спасатели на видеозаписи отмечают, что в эти места проблематично заехать, а застрять на каждом метре можно. «Непроходимая чаща», — отметил один из спасателей.

Ранее в понедельник Александр Мураховский был найден живым: он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи. Его доставили в больницу Большеуковского района, и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово.

Министра искали три дня, 7 мая он уехал на охоту в тайгу на квадроцикле и заблудился.

49-летний Мураховский возглавляет минздрав Омской области с ноября 2020 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Омске рассказали о состоянии заблудившегося министра здравоохранения
Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым
Омский министр здравоохранения пропал без вести