Появилось видео c поисков заблудившегося в лесу министра

Кадры поисковой операции из леса, где ранее заблудился министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, появились в сети. Запись опубликована в Telegram-канале RT.

Спасатели на видеозаписи отмечают, что в эти места проблематично заехать, а застрять на каждом метре можно. «Непроходимая чаща», — отметил один из спасателей.

Ранее в понедельник Александр Мураховский был найден живым: он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи. Его доставили в больницу Большеуковского района, и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово.

Министра искали три дня, 7 мая он уехал на охоту в тайгу на квадроцикле и заблудился.

49-летний Мураховский возглавляет минздрав Омской области с ноября 2020 года.