Заблудившийся министр здравоохранения назвал свое спасение везением

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который заблудился в лесу на охоте, назвал свое спасение везением. Об этом он рассказал изданию «Подъем». «Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось – ну не сориентировался в лесу правильно», — признался чиновник.

«Там нет связи. Я не на охоте был, я вообще не охотник, я просто приехал к другу на базу и всё, без всяких охотных моментов. Страха нет. Мой совет на следующий раз — не отбиваться от коллектива», — добавил он.

Мураховский пропал 7 мая после того как отправился на охоту. Он уехал в тайгу на квадроцикле и заблудился. Спустя несколько дней удалось найти только квадроцикл — в 6,5 километрах от охотбазы, неподалеку видели двух медведей.

Чиновника искали несколько дней, а 10 мая он сам вышел к людям в районе села Баслы — примерно в 30 километрах от места пропажи. Его доставили в больницу Большеуковского района, и позднее отпустили. Сейчас он приходит в себя в деревне Поспелово, куда его увезли друзья.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом городском больницы скорой медпомощи №1.