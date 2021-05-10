В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В Восточном Иерусалиме снова возобновились беспорядки. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции, передает РИА Новости.

Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман рассказал, что эпицентр столкновений переместился к Марроканским воротам. «Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», — написал он в своем Twitter.

По информации палестинских СМИ, в районе мечети аль-Акса сейчас много полицейских, по дворам расставлены снайперы. Чтобы оттеснить протестующих с территории мечети был применен слезоточивый газ, нескольких людей арестовали. По данным Палестинского Красного Полумесяца, в столкновениях пострадали сотни человек, как минимум 80 потребовалась госпитализация. Причем, как говорят в организации, врачам не дают подойти к мечети и помочь раненым.

Столкновения между израильскими военными и палестинцами продолжаются с пятницы 7 мая. Сначала они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. Вскоре протесты перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих.