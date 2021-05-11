Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой в воздухе

Боец смешанного стиля (MMA) Деанте Браун нокаутировал соперника Нэйтана Элтланда на турнире в Панама-Сити, Флорида. Видео опубликовано в YouTube-канале WMBB News 13.
Поединок проходил в рамках турнира Beatdown at the Beach 18. Браун поразил оппонента ударом ногой с разворота в воздухе. Спортсмен закончил схватку за четыре секунды.
8 мая появилось видео с турнира Bellator, где британец Майкл Пэйдж сплющил нос оппоненту ударом ногой. Несмотря на повреждение, соперник британца бой продолжил. Однако уже в перерыве между раундами схватку остановил врач.